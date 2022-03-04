"IKBY Meclisinde Türkmen kotasının artırılması gerekiyor"

Bilal, IKBY'deki milletvekili seçimleri, Mecliste Türkmenlere ayrılan kota ve Türkmenlerin bölgedeki temsiliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

IKBY Başkanının genelgesiyle ekim ayında seçim yapılması konusunda bir hazırlığın söz konusu olduğunu kaydeden Bilal, seçimin Meclis içindeki farklı siyasi grupların karar vermesiyle netleşeceğini söyledi.

Bilal, IKBY'de Türkmenlerin hem bir bakanlığının hem de Mecliste 5 milletvekilinin bulunduğuna işaret ederek, Mecliste veya hükümette Türkmenlerin olmasının, özellikle de ITC'nin adaylarının bulunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"(ITC) Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde, Türkmenlerin yegane temsilcisi olarak hak ve hukuklarını müdafaa eden bir partidir." diyen Bilal, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimler için daha teşkilatlı, daha organize olmamız gerekir. Bu defa (ITC'den) sadece bir milletvekili değil, en azından iki veya üç Türkmen milletvekilinin IKBY Meclisinde olmasında fayda var. Çünkü buradaki halk, gerçekten ITC'yi bir çözüm noktası olarak görüyor. O yüzden bizim yükümüz ağır ve bizden beklentiler çok."

Bilal, Türkmenlerin Irak'ta üçüncü ana unsur, IKBY'de de ikinci ana unsur olduğuna ancak 111 milletvekilinin bulunduğu IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 kota tahsis edildiğine işaret etti.

Türkmen Vekil, "Gerçek bir sayım yapılırsa en azından burada (IKBY'de) 300-350 bin civarında Türkmen yaşamaktadır. Biz bu kotanın asla ve asla azaltılmasından yana değiliz. Hatta biz bu sayıyı kabul etmiyoruz. Çünkü sayımıza göre daha fazla olmamız gerekiyor 111 milletvekili içerisinde." diye konuştu.

Bilal, Türkmen milletvekilleri ve özellikle ITC olarak Türkmenlere verilen kotanın artırılması için çalıştıklarını da ifade etti.

Türkmenlerin IKBY'de Erbil İl Meclisinde, IKBY Meclisinde ve Bakanlar Kurulunda da temsil edildiklerini kaydeden Bilal, ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çekti.

Bilal, "Çünkü (IKBY'de) birçok bakanlık var. Birçok bakanlığın genel ve şube müdürlükleri var. Bugün biz bölge başkanlığında yokuz. Orada da olmamız gerekiyor. Aynı zamanda birçok önemli kurumlarda, mesela IKBY'nin Dış İlişkiler Bürosunda birçok toplumdan var, bizden Türkmenlerden yok. O yüzden bizim daha aktif katılmamızda fayda var." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin bölgedeki birçok kurumda temsil edilmeleri gerektiğini anlatan Bilal, "Erbil'de birçok önemli merkezde Türkmenlerin olması bir tehdit değil, aslında kardeşliğin ve dayanışmanın daha fazla pekiştirilmesi, özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile de bir ticaretin geliştirilmesinde, bir köprü olunmasında ana bir unsurdur diye düşünüyorum." dedi.

Bilal, ayrıca, IKBY'deki Türkmen okullarında sıkıntıların bulunduğunu vurgulayarak, Türkçe öğretmen atamalarında sıkıntılar olduğunu ve boşlukların doldurulmadığını söyledi.

Türkmen Vekil, "Programlarda ve kitaplarda sıkıntımız var. Kürt okullarındaki kitaplarda bakıyorsunuz 2021-2022 baskı okunmaktadır. Bizim en azından 10 sene önceki baskılar okunmaktadır. Biz bu sıkıntıları zaman zaman görüşüyoruz, konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sıkıntıları eğitim komisyonu üzerinden Meclise ileteceklerini de dile getiren Bilal, bu sene içiresinde diğer milletvekilleri ve bakanlar ile bu sıkıntıları çözmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

AA