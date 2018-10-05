IKBY’de hükümet KDP öncülüğünde kuruluyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimlerinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci parti konumunu muhafaza etti. KDP’nin, elde ettiği oy oranı ve kotaların katılımıyla ilk defa hükümeti tek başına kurmaya yakın olduğu açıklandı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun verilerine göre, 3 milyon 88 bin seçmenin bulunduğu bölgede yaklaşık 1 buçuk milyon kişi sandık başına gitmedi.

IKBY'nin Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde 1 yıl gecikmeyle, 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerine katılım yüzde 57 seviyesinde kaldı.

Erbil ve Duhok vilayetlerinde güçlü tabana sahip KDP, düşük katılımlı seçimden oylarını artırarak çıktı. Komisyon tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçların yüzde 85'ine göre KDP, yaklaşık 600 bin oy aldı ve birinci parti konumunu korudu.

Bu verilere göre, 111 sandalyeli bölgesel parlamentoya KDP'nin 44 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor. KDP, Eylül 2013'teki seçimde 38 milletvekili çıkarmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

