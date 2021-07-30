IKBY'den Türkiye'ye taziye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım, Türkiye'de son zamanlardaki seller ve mevcut büyük orman yangınlarındaki kurbanların aileleri ve etkilenen topluluklarla birlikte." ifadesini kullandı.

Dizayi, mesajında, Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiğini kaydetti.