"IKBY’nin kalkınmasında Türk firmalarının büyük payı var"

Başkonsolos Yakut, Türkiye’nin Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkileri ve güvenlik konularında değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin Irak ile köklü tarihi ve kültürel bağları ve çok boyutlu ilişkileri bulunduğunu aktaran Yakut, Irak’ın da bölgenin önemli bir ülkesi olduğunu dile getirdi.

Yakut, "Irak’taki istikrar, huzur ve barış ortamı, tüm bölgeye katkı sağladığı gibi Türkiye açısından da çok önemli." dedi.

Irak’ta uzun aradan sonra bir hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Yakut, yeni hükümetin temsil düzeyi yüksek, kapsayıcı, işlevsel ve halkın temel hizmetlere ilişkin beklentilerini karşılayabilecek adımlar atma yetisine sahip bir hükümet olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Yakut, Erbil-Ankara ilişkilerinin şu an iyi durumda olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz çok yönlü. Ticaret önemli bir boyutu. Firmalarımızın buradaki mevcudiyeti, buranın (IKBY’nin) kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak ticari ilişkilerinde iyi bir ivme yakalandığını belirten Yakut, 2021’de ticaret verilerinin 20 milyar dolar düzeyini aştığını ve bunun, bu sene daha yüksek bir rakama çıkacağını öngördüklerini vurguladı.

Yakut, hem Irak merkezi hükümeti hem IKBY ile ilişkilerde sınır güvenliğinin önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada da diyaloğumuzu müşterek çıkarlar temelinde, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde ilerletmeyi arzu ediyoruz. Yeni Irak hükümetinden de beklentimiz bu, Erbil ile diyaloğumuzun da önemli bir parçasını oluşturuyor. Yani Irak’taki PKK mevcudiyeti ve FETÖ gibi diğer terör örgütlerinin mevcudiyetlerine son verilmesini bekliyoruz. Bunun için umarız yeni merkezi hükümet de somut adımlar atacaktır."

Başkonsolos Yakut, Iraktaki güvenlik sorunlarının komşu ülke olarak Türkiye’yi doğrudan etkilediğine de işaret ederek, "Terör örgütlerinin mevcudiyetine son verme adına atacakları adımlarda, Irak’a gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu her vesileyle bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

PKK’nın Irak’taki mevcudiyetinin hem Türkiye-Irak ilişkilerini zedelediğini hem Irak halkı ve IKBY için önemli bir sınama olduğunu belirten Yakut, şöyle konuştu:

"Maalesef (Sincar’da) Ezidiler yerlerinden edilmiş durumda, DEAŞ’tan sonra PKK tehdidiyle karşı karşıyalar ve yerel halk, IKBY’de çeşitli kamplara yerleştirilmiş durumda ve kendi evlerine geri dönemiyorlar.

Dolayısıyla Sincar Anlaşması'nın uygulanması önem arz ediyor. Süratle bu konuda adımlar atılmasını temenni ediyoruz. Yeni hükümetin programında bu konuda adımlar atılacağına dair bilgiler mevcut. Umarız en kısa zamanda Sincar Anlaşması uygulanır, oradaki terör örgütü mevcudiyeti sonlandırılır."

Yakut, Türkiye’nin, Irak’ın Batı'ya açılan kapısı konumunda olduğunu, tarihi ve kültürel ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında akrabalık bağları bulunduğunu ve insandan insana ilişkilerin de çok geliştiğini belirterek, Irak’ta Türkiye’ye yönelik bir teveccühün varlığından söz etti.

Başkonsolos Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırın öte tarafında (Türkiye’de) barış var, istikrar var, güvenlik var, refah var. Buranın halkı o yüzden Türkiye’yi tercih ediyor. (Türkiye) Önemli bir turizm destinasyonu. Türkiye’deki eğitim kurumlarının sunmuş olduğu kaliteli eğitim gerçekten bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor.

Ben şundan da büyük memnuniyet duyuyorum; IKBY’deki eğitim kurumlarında görev alan akademisyenlerin aslında önemli bir bölümü, eğitimlerini Türkiye’de almış bulunuyorlar. Bu da bizim ülkemizin yumuşak gücünü gösteriyor."

Yakut, Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının sunmuş olduğu kaliteli hizmetin de Irak halkı için cazibe yarattığına dikkati çekerek, sağlık ihtiyaçları için Türkiye’ye gidenlerin sayısının da buna işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye’de tedavi görenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Yakut, "Erbil Başkonsolosluğunda özellikle yaz aylarında, tatil dönemlerinde olmak üzere yoğun bir vize faaliyeti var. Türkiye’nin en fazla vize başvurusu alan temsilciliklerinden biriyiz." diye konuştu.