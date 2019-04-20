Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, Bağdat'ta düzenlenen "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Biz istikrarlı ve güvenli bir Irak'tan yanayız. Tüm gücümüzle ülkenin istikrarı ve yeniden imarını destekliyoruz. Komşusunun zayıflığı üzerinden hesaplar yapanlar tehlikede olup geleceğini de feda eder." dedi.

Irak'ın Orta Doğu'nun kalbi olduğunu söyleyen Ganim, "İstikrarı zorunlu bir stratejidir ve bölge istikrarın anahtarıdır." dedi.

Suudi Arabistan'ın Şura Konseyi Başkanı Abdullah eş-Şeyh de Irak'ı terör ve DEAŞ'a karşı elde ettiği zafer dolayısıyla tebrik ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın terörün ortadan kaldırılması için kurulan uluslararası koalisyona katkıda bulunduğunu belirten Şeyh, "Irak, ayağa kalktıktan sonra bölgede merkezi bir rolü olacaktır. Bizden beklenen de Irak ve halkına yardım elinin uzatılması için tüm çabaların seferber edilmesidir." diye konuştu.

Zirveye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Ürdün, Suriye ve İran'dan yetkililer katılıyor.