Irak: ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden sadece askeri eğitim desteği alıyoruz

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, başkent Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "Irak Savunma Bakanlığının Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediği" yönündeki sorusuna Resul, şöyle cevap verdi:

"Irak Silahlı Kuvvetlerinin en iyi şekilde silahlanması için çalışıyoruz. Türkiye, Fransa, İtalya ve ABD'den bu yönde teklifler var. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanımız tekliflerle ilgili süreci takip ediyorlar aynı zamanda teknik komisyonlarımız da mevcut. En iyi silahlar askeri müessesemizin olacak inşallah."

"Peşmerge ile dayanışmanın en iyi zamanındayız"

Resul, Irak merkezi kuvvetlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleriyle tartışmalı bölgelerdeki iş birliğinin sürdüğünü ifade ederek, "Peşmerge güçleri, Irak ulusal savunma sisteminin parçasıdır. Onlarla sahada da üst düzey iş birliği ve koordinasyonumuz sürüyor. Peşmerge ile dayanışmanın en iyi zamanındayız." ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri meselesine de değinen Resul, söz konusu güçlerin Irak'taki savaş misyonlarının sona erdiğini söyleyerek, onlardan sadece askeri eğitim ve donanım desteği aldıklarını kaydetti.

Irak Başbakanı Sudani'nin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde (Sünni bölgelerde) güvenlik kontrolleri ve incelemelerin yapılmaması için aldığı karara da değinen Resul, şunları söyledi:

"Başbakan tarafından alınan bu karar herkesi memnun etmiştir. Terörden kurtarılan bölgelerde yeniden güvenlik incelemesinden geçirilmek vatandaşlarımız için bir yüktü. Alınan bu karar yürürlüğe de girdi."

Irak Başbakanı, 9 Kasım Çarşamba günü, DEAŞ saldırılarından kurtarılan Sünni bölgelerdeki sivillerin güvenlik incelemelerinden geçirilmemesi kararı almıştı.