Irak Başbakanı Kazımi, üçüncü tur ulusal diyalog çağrısında bulundu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bölgesel istikrarın Irak’taki durum üzerinde olumlu yansımaları olduğunu açıkladı. Kazımi ayrıca Iraklı siyasi taraflar arasında yeni bir diyalog turu çağrısında bulunacağı bilgisini verdi.



Mustafa el-Kazımi, merkezi (Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katıldığı) New York’ta bulunan bir Irak kanalına verdiği röportajda, “Irak, İran ve Suudi Arabistan’ı yakınlaştırmayı başardı. Bu gelişmeden sonra da diğer ülkeler birbirleriyle ilişkilerini yeniden kurdular” dedi. Irak Başbakanı, sözlerinin devamında “Bölgeyi istikrara kavuşturmaya ve halklarının onurunu korumaya yardımcı olan her şeye katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.



Kazımi, protestocuları öldürmekle suçlanan ‘önemli’ bir kişinin tutuklandığını da açıklarken, yeni bir hükümet kurulmadan erken seçimlerin yapılmasından 11 ay sonra siyasi sürecin ortakları arasında ulusal diyalog çağrısını yineledi.



“Sorunlarımızı çözmek için üçüncü bir tur ulusal diyalog çağrısı yapacağım. Diyalogdan başka yolumuz yok” diyen Başbakan Kazımi, Irak’ı inşa etmede fırsatları olduğunu dile getirdi. “Politikacılarla kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle hükümetin başarısız olmasını isteyenler var” diyerek, bu tarafları her konuda hükümetin başarısızlığını istemekle suçladı.



Irak Başbakanı, “Benimle anlaşmazlığı olan tüm taraflar, bu anlaşmazlıkları halkın çıkarlarından uzaklaştırmak zorundadır” ifadesini kullandı.



Yaklaşık on yıldır tüm Irak hükümetleri nezdinde neredeyse sürekli bir baş ağrısı olan kontrolsüz silahlar konusunda da açıklamalarda bulunan Kazımi, “Güvenlik güçleri, protestocuları ve bazı isimleri öldürmekle suçlanan bir devlet kurumuna mensup önemli bir ismi tutuklamayı başardı” dedi. Devletin yasama, yargı ve güvenlik kurumlarının ‘kontrolsüz silahlara çözüm bulunması için iş birliği yapması’ gerektiğini belirten Irak Başbakanı, “Kontrolsüz silahın kime ait olduğunu herkes biliyor. Bu sorunu çözmek için önlemler aldık” ifadesini kullandı.



Diğer yandan Kazımi, hükümetin kontrolü altındaki nakit rezervin 86 milyar dolara ulaştığını ve 100 milyara yükselmesinin beklendiğini belirten Kazimi ayrıca daha önce hükümeti tarafından hazırlanan beyaz kâğıdın, ekonomik reformu gerçekleştirmeyi başardığını vurguladı.

Kazımi-Guterres buluşması



Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Başbakanı’nın ülkede sivil barışın korunmasındaki rolüne övgüde bulundu. Başbakanlık Medya Ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre Kazımi ve Guterres, New York’taki BM Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında bir araya geldi. Guterres, Kazımi’nin siyasi güçler arasındaki ulusal diyalog çerçevesindeki girişimine ve siyasi açılım arayışına desteğini dile getirdi. Guterres ayrıca Irak’ın egemenliğini etkileyen saldırganlıklara ve içişlerine müdahaleye karşı olduğunu vurguladı.



Aynı şekilde Irak Başbakanı da BM misyonuna şeffaf ve adil seçimler yaparak Irak’a yardım sağlama çabaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. BM’nin ve kalkınma programlarının ‘yerel kapasiteleri güçlendirmek, terörden etkilenenleri rehabilite etmek ve çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki projeleri iyileştirmek’ konusundaki rolüne övgüde bulundu.



Görüşmede ayrıca Irak’taki koşullar ve hükümetin siyasi güçler arasında ulusal diyalog girişimini benimseyerek siyasi anlaşmazlığı azaltma çabaları da ele alındı.

Şarku’l Avsat