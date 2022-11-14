Irak Başbakanı Sudani'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen Sudani, "Irak Cumhuriyeti'nin halkı ve hükümeti adına kardeş Türk halkına İstanbul'da sivillerin hayatını kaybettiği vahşi terör eyleminden dolayı taziye ve dayanışma mesajımızı belirtiyoruz. Yaralılara acil şifalar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşam, istikrar ve sivil halkı hedef alan terörün her geçen gün ne din ne de kimliğinin olduğunu gösterdiğini ifade eden Sudani, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne de bu tür iğrenç eylemleri kınadığımızı bildiriyoruz ve terörle mücadele noktasında onların (terör örgütlerinin) destekçilerine ve inlerine karşı iş birliği ve dayanışma isteğimizi de hatırlatıyoruz."

Irak Dışişleri Bakanlığı da dün, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınayarak, vefat edenler için taziye mesajı yayımlamıştı.