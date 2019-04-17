Irak Başbakanı Suudi Arabistan'da

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz ile görüştü.

İkili, görüşmede Suudi Arabistan ve Irak arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirmenin önemine değinerek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bölge güvenliği ve istikrarına hizmet edeceğini vurguladı.

Kral Abdulaziz, Irak için istikrar, gelişme ve ilerleme temennisinde bulunarak, Irak'ın geçirdiği istikrarlı dönemden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bugün bazı bakan ve iş insanlarından oluşan heyetle Riyad'a gelmişti.

Abdulmehdi, dünkü basın toplantısında, Irak ve Suudi Arabistan ilişkilerinde olumlu yönde büyük dönüşüm yaşandığını ifade ederek, Riyad'daki temasları sırasında yeni anlaşmalar imzalanacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini kaydetmişti.

Göreve geldiği 26 Ekim 2018'den sonra ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart'ta Mısır'a yapan Abdulmehdi, ikinci yurt dışı ziyaretini de İran'a yapmıştı.

Riyad ve Bağdat ilişkileri

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:26