Irak Başbakanı, Türkiye ve körfez ülkelerini ziyaret etmek istiyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, kısa zaman içerisinde Türkiye ve bazı körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Bağdat'taki haftalık basın toplantısında konuşan Abdulmehdi, “Komşu ülkelerle ilişkilerimizi ihtilaflar üzerine kurmak istemiyoruz. İhtilaflar uzun süreden beri var. Irak olarak ortak değerler temelinde tüm ülkelere yönelik açılım politikası izliyoruz." dedi.

Abdulmehdi, "Bu kapsamda Türkiye ve bazı körfez ülkelerini önümüzdeki dönemde ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'dan 90 kişiden oluşan üst düzey bir heyetin yarın Bağdat'ı edeceğini belirterek, önümüzdeki iki hafta içerisinde söz konusu ülkeye gideceğini aktardı.

Riyad'da gerçekleştireceği ziyaretin detayına da değinen Abdulmehdi, Suudi Arabistan'da ikili ticari ilişkiler, gümrük meselesi ve Iraklıların hac ziyareti gibi konuların görüşüleceğini ifade etti.

Irak Başbakanı, göreve geldiği 26 Ekim 2018 tarihinden bu yana sadece bir defaya mahsus olmak üzere Mısır'a giderek yurt dışına ziyaret gerçekleştirdi. Bağdat'a başta İran olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Amman gibi komşu ülkelerden birçok üst düzey yetkili ve ticari heyetler geldi.

Kaynak: AA