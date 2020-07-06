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Irak Başbakanlık Basın Ofisi Sözcüsü istifa etti

Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta atandığı görevinden özel nedenlerle istifa ettiğini duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi Sözcüsü istifa etti

Irak Başbakanlık Basın Ofisi Sözcüsü Yasin Bekri, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta atandığı görevinden özel nedenlerle istifa ettiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'taki Nahreyn Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Bekri'yi 4 gün önce Başbakanlık Basın Ofisi Sözcülüğüne atamıştı.

Kazımi, göreve geldiği 7 Mayıs'tan bu yana idari, güvenlik ve askeri alanlarda yeni atamalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 12:03
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