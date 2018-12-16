Irak Cumhurbaşkanı artık İngiliz vatandaşı değil

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih, Irak Anayasasındaki ilgili maddeyi göz önünde bulundurarak İngiliz vatandaşlığından yasal olarak feragat etti." dedi.

VATANDAŞLIĞI SADDAM DÖNEMİNDE ALMIŞTI

Açıklamada ayrıca "Salih'in, eski rejime (Saddam Hüseyin) muhalefeti sırasında verdiği vatandaşlıktan dolayı İngiltere'ye teşekkür ettiği" bildirildi.

Irak Anayasasının 18. maddesinin 4. fıkrasında "Irak Cumhuriyeti'nde üst düzey görevlerde bulunanların, Irak dışında başka ülke vatandaşı olmamaları gerektiği " ifade ediliyor.

Berhem Salih'in görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da göreve geldikten kısa süre sonra İngiliz vatandaşlığından ayrıldığı açıklanmıştı.

Uzun süredir siyasi belirsizlik yaşayan Irak'ta Berhem Salih'le birlikte önemli bir eşik aşılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

