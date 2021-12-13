Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten 100'üncü yıl makalesi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı.

Devlet gazetelerinden Es-Sabah'ta yayınlanan makalesinde Salih, Irak'ın 1921-2021 yıllarında tarihi dönemeçlerden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ın kuruluş aşamasında da ekonomik kalkınma, sivil siyaset, sağlık, kültür ve eğitim alanında gelişme ile farklı bileşenleri arasında eşitlik söz konusuydu. Irak'ta kadına da genel yaşamda önemli roller verilmişti. Ancak sonraki dönemlerde ülkede çatlaklıklar ve aksilikler yaşandı. Halka karşı suç, zulüm, savaş ve ambargo ile terörün (DEAŞ) bazı kentlerimizi işgali söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

Irak'ta iyi bir yönetimin inşasının ancak halkın siyasi rejime güvenerek devlete karşı çıkılmasına ve devletin zayıflatılmasına son verilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Salih, Irak'ta halk hareketlerine ve köklü reform konusundaki ulusal uzlaşıya cevap olarak erken seçimlerin yapıldığını ve seçimlerin hukuki işlemlerinin tamamlanması ve yeni hükümet kurulması aşamasına geçilmesinin beklediğini kaydetti.

Salih, "Ancak seçimlere katılımın düşük olduğunu da göz ardı edemeyiz. Seçimler, yolun sonundaki temel hedef değildir. Asıl amaç barışçıl süreç ve Iraklıların tercihlerini belirlemek için geniş katılımının garanti altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönem ve "muktedir hükümet" vurgusu

Makalesinde "muktedir bir hükümetin " kurulması gerektiğine işaret eden Irak Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Toplumsal barışı ve iyi bir yönetimi sağlayacak yeni bir siyasi ve toplumsal döneme geçildi ve bunun gerektiği kanaatindeyiz. Bu döneme başlamak, kamuoyunun da siyasi katılımıyla zaruret arz ediyor. Sonuçta ne Şii, ne Kürt ne Sünni ne de başka bileşenler mevcut duruma razı, böyle sürmesinin imkansız olduğunu düşünüyorlar."

Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar

Makalesinde Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlara da yer veren Salih, "Bağdat ve Kürtler ilişkisindeki sorunlar devletin kuruluşundan günümüze kadar devam ediyor. Bunun için de Bağdat'ta gerçek ortaklığı garanti edecek ciddi bir diyalog gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta iyi bir yönetimin önündeki engellerden birinin de yolsuzluk olduğuna işaret eden Salih, yolsuzluğun terör ve şiddetle bağlantılı olduğuna, ülke içi bölünmelerle beslendiğine ve toplumsal barışı tehdit ettiğine dikkati çekti. Salih, yolsuzluğa karşı devlet kurumlarının ve sivil toplumun ortak, kararlı tutum sergilemesi gerektiğini, bunun ulusal bir mücadele olduğunu kaydetti.

Dış politika ve dengeli ilişkiler

Salih, "Çatışma ve eksen siyasetinden uzak bir şekilde dış politikayı güçlendirmek ve tüm kesimlerle dengeli ilişkiler kurmak gerekiyor. Daha önce çatışmaların adresi olan Irak'ın, bölgenin çıkarlarıyla uyumlu bir adres olması gerekli. Irak'ın kilit rolünü yeniden kazanması bölgenin de çıkarınadır." ifadelerine yer verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, makalesine şu ifadelerle son verdi:

"Irak 100'üncü yılında büyük tehlikelerle karşı karşıya. Anayasa'ya dayalı devlet egemenliğinin ihlal edilmesi Irak'ın ve bölgedeki tüm sorunların kaynağı. Irak, güçlü, istikrarlı ve tam egemen bir devlet. Halkı ve komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşıyor. 100 yıllık tecrübeye dayanarak olması gereken budur."