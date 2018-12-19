Irak cumhurbaşkanının Şam ziyareti yalanlandı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in birkaç gün içinde Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geleceği iddiaları yalanlandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, yaptığı yazılı açıklamada, Salih'in birkaç gün içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulunacağına dair ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Komşu ülkelere yönelik ziyaretlerin olabileceğini ve bunun da önceden duyurulacağını kaydeden Feyli, ancak Suriye'ye ilişkin henüz böyle bir hazırlığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Irak yerel medyası başta olmak üzere bazı Arap basınında Salih'in önümüzdeki günlerde Şam'da Esed'i ziyaret edeceğine ilişkin iddiaların yer aldığı haberler yayınlanmıştı.

Kaynak: Sputnik