Irak Hristiyanları ülkeden kaçıyor

2003 yılında başlayan Irak işgali sonrası sayıları azalan Hristiyan Iraklılar, ülkeyi terk etmeyi sürdürüyor. Sayıları 2014 yılında 400 bine gerileyen Iraklı Hristiyanlar, DEAŞ saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Irak’tan ayrılan yerli Hristiyanların şu anki net sayılarıyla ilgili net bir şey söylenmiyor.

SON BİR YILDA DÜZELME VAR

Bağdat'ta Aziz George Keldani Kilisesi'nin lideri Papa Basilius, “Elbette güvenlik durumunun önceki yıllardan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

IRAK’TA HRİSTİYANLAR

Irak, geleneksel olarak ülkenin etnik ve dini çeşitliliğinin yoğun olduğu hem Katolik hem de Ortodoks olan birçok farklı doğu kilisesine sahip bir ülke olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

