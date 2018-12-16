Irak'ın en uzun köprüsünde çökme riski var

Irak'ın Kerkük kentindeki ülkenin en uzun köprüsü, geçen hafta meydana gelen sel felaketi neticesinde çökme riskinin bulunduğu açıklandı.

Kerkük Yol ve Köprü Dairesi Müdürü Kaymaz Demirci, basına yaptığı açıklamada, Dakuk ilçesindeki Kerkük-Bağdat kara yolunu birbirine bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki Dakuk Köprüsü'nün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti.

Dakuk Köprüsü'nün 23 ayak üzerinde inşa edildiğini belirten Demirci, "Su seviyesinin yükselmesiyle köprünün ayaklarının alt kısmında tahripler meydana geldi. Çökme riski oldukça yüksek." uyarısında bulundu.

Demirci, tedbir amaçlı ve olası bir çökme riskine karşılık ağır yük taşıyan araçların köprü üzerinden geçişinin geçici olarak durdurulduğunu, en kısa zamanda köprünün onarımına başlanacağını söyledi.

Kaynak: AA

