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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak 04.07.2022, 12:28
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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