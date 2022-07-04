Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak 04.07.2022, 12:28
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
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