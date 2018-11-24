Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 20:21
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