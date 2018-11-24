Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 20:21
Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 20:21