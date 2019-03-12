Irak İran'a olan 12 milyar dolarlık borcunu ödemeye başladı

Irak'ın, Tahran'a olan 12 milyar dolarlık borcunun bir bölümünü İran Merkez Bankası'na yatırdığı bildirildi.

İran devlet medyasına göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağdat heyetinde yer alan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya geldi.

Himmeti ile Alak'ın geçen ay yapılan anlaşmaları ele aldığı belirtilen açıklamada, Irak tarafının İran'a olan 12 milyar dolarlık borcunun bir kısmını da ödediği belirtildi.

Irak'ın İran'a toplamda 12 milyar dolar olan borcun 4 milyarının elektrik ve doğal gaz satışından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Himmeti ve Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak arasında 5 Şubat'ta Bağdat'ta yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzalanmıştı.

İran, borçların birikmesi sebebiyle 6 Temmuz 2018'de Irak'a elektrik akışını durdurmuş, borçların bir kısmının ödenmesi üzerine ağustos ayında elektrik akışını tekrar başlamıştı.

Irak ile İran arasında 2005'te imzalanan elektrik tedarikine yönelik anlaşma uyarınca Tahran yönetimi bu ülkeye yaklaşık bin 500- 2 bin megavat elektrik veriyor.