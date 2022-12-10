Irak, kaçırılan varlıkların geri alınması sorununu çözmek için çağrıda bulundu

Irak resmi haber ajansı INA’nın bugün (Cumartesi) aktardığına göre Komisyon tarafından yapılan açıklamada Hanun, “Irak, BM anlaşmasına taraf devletlerin toplantılarında ağırlığını koymalı ve konferanslardan çıkan tavsiye ve önerilere, üye devletlerin geri alma konusu başta olmak üzere çeşitli konularda iş birliğine yansıyacak şekilde net dokunuşlar yapmalıdır” ifadelerini kullandı.



Irak Yolsuzlukla Mücadele Akademisi binasında iki anlaşmanın uygulanmasını takip etmekle ilgilenen uzmanlar grubunun bir araya geldiği toplantıda, Hanun “Arap ve İslam ülkeleri arasında kan ve din bakımından ortak bağlar bulunuyor ve bu, yolsuzlukla mücadele dosyalarında iş birliği yapmaları ve sanıkları ve kaçırılan varlıkları teslim etmelerini gerektiriyor” dedi.



Hanun ayrıca “Irak, Arap ve BM yolsuzlukla mücadele anlaşmalarının maddelerine ve hükümlerine bağlı kaldı. Anlaşmaların uygunluğu ve hayata geçirilmesi açısından derinlemesine bir öz değerlendirme yaptı” dedi.

Şarku’l Avsat