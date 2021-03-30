Irak, kaybolan askerin kemiklerini teslim aldı

Irak'ın Körfez Savaşı sırasında kaybolan bir askerine ait naaş kalıntılarını Kuveyt'ten teslim aldığı bildirildi.

Körfez Savaşı sırasında kaybolan askerlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) bünyesinde oluşturulan üçlü komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda geçen şubat ayında ceset kalıntısı bulunduğu ve iki ülke arasında anlaşılan prosedürlere göre kalıntıların ülkeye getirildiği belirtildi.

Açıklamada Irak makamlarının 1990-1991 yıllarındaki savaşta kaybolan Iraklı askere ait kemikler ile künyesini, üçlü komisyon gözetiminde Kuveyt'ten teslim aldığı ifade edildi.

Kayıp kişinin ailesinin, Irak Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA testleri sonucunda bilgilendirileceği kaydedildi.

Savaş sırasında Iraklı ve Kuveytli kayıp askerlerin durumunun netleştirilmesi için ICRC bünyesinde oluşturulan komisyonda Kızılhaç, Irak ve Kuveyt'in yanı sıra Suudi Arabistan, ABD, İngiltere ve Fransa'dan temsilciler bulunuyor.

AA