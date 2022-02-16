Irak mahkemesi: IKBY’den ihraç edilen petrol merkezi yönetime teslim edilmeli

Irak resmi haber ajansı İNA’nın haberine göre, mahkeme üyeleri toplanarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) merkezi yönetim dışında petrol ihracatı konusunu görüştü.

Mahkemeden çıkan kararda, “IKBY’deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir.” denildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, kararında, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanı’na bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, “Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığı’na teslim edilmeli.” ifadesi yer aldı.

IKBY'den tepki

IKBY Hükümeti, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY ve Irak merkezi hükümetinin, 2021 yılındaki federal bütçe yasası kapsamında, IKBY'nin petrol üretme ve satma hakkı olduğu konusunda anlaştığı hatırlatıldı.

"Federal Yüksek Mahkemenin bu kararı, adaletsiz, anayasaya aykırı ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını ve anayasal yetkilerini ihlal ediyor." denilen açıklamada, kararın "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Ayrıca, mahkemenin daha fazla araştırma yapması önerisinde bulunuldu.