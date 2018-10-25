Irak Meclisi'nde gerginlik

Irak Meclisi'nde yeni kabinenin açıklanarak oylamaya sunulacağı oturuma siyasi gruplar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle ara verildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin, yeni kabinede yer alacak adaylarla birlikte meclise gelmesinin ardından, siyasi gruplar arasında, kabinede yer alması beklenen bazı isimler üzerinde yaşanan anlaşmazlık gerginliğe neden oldu. Bunun üzerine meclisteki oturuma yarım saat ara verildi.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekilleri, mecliste yapılacak kabine oylamasının 5 gün sonraya ertelenmesini istedi.

Kabinenin yarısından fazlası onay aldı

Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda, Adil Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından 14’ü parlamentonun onayından geçti.

Başbakan Abdulmehdi’nin parlamento onayına sunulan kabinesinde Dışişleri Bakanlığına Muhammed el-Hekim (Şii), Petrol Bakanlığına Samir Gazban (Şii) getirilirken, Maliye Bakanlığına Fuad Hüseyin (Kürt), Sağlık Bakanlığına Ala Alvani, Sanayi Bakanlığına Abdullah Cuburi, İmar ve İskan Bakanlığına Bengin Rengani (Kürt), Ticaret Bakanlığına Muhammed Haşim Abdulmecid, Ziraat Bakanlığına Salih Hüseyin el-Hasani, Spor ve Gençlik Bakanlığına Ahmet Riyad Ubeydi (Sünni), Çalışma ve Sosyal Bakanlığına da Basim Rubayi, Su Kaynakları Bakanlığına Camil el-Adili, Ulaştırma Bakanlığına Abdullah Luaybi, Elektrik Bakanlığına Luay el-Hatip ve İletişim Bakanlığına Naim Rubayi getirildi.

Kabinede İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Kültür, Yüksek Öğretim, Göç ve Göçmenler, Planlama gibi bakanlıkların oylaması ertelendi.

Abdulmehdi, parlamentoda yaptığı açıklamada, başbakan yardımcılığı görevini lağvettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 00:57