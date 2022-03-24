Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Salihi, Sadr'a destek vereceklerini açıkladı

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, iki gün sonra Mecliste düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılacaklarını belirterek, yeni dönemde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yardımcılıklarına talip olduklarını söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) cumhurbaşkanı aday Reber Ahmet, beraberindeki heyetle Bağdat'ta Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Salihi'yi ziyaret etti.

Görüşme sonrası Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede siyasi bir tıkanıklık yaşandığına işaret ederek, "Irak'ta kritik bir dönem yaşanıyor. Şii, Sünni ve Kürtler siyaseten dağınık durumdalar. Irak Türkmen Cephesi olarak iki gün sonraki Meclis oturumuna katılacağız ve oyumuzu cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylardan birine vereceğiz." dedi.

"Belki iki bakanlık elde edeceğiz"

Irak'ta siyaseten yeni bir dengenin kurulacağını ifade eden Salihi, iktidara talip grupların yeni projelerle sahaya çıkmaları gerektiğini vurguladı. Türkmen vekil Salihi, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde hem iktidar hem de muhalefet olmalı. Türkmenler olarak yeni hükümet döneminde de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacağız. Kerkük'ün kuzey bölgesine ilhak edilmemesi de projelerimiz arasındadır. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yardımcılıkları ile bakanlık, genel müdürlük ve danışmanlık gibi görevlere talip olacağız. Türkmenler olarak kurulacak yeni denklemin içinde yer alacağız ve belki de iki bakanlık elde edeceğiz."

Salihi, Türkmen milli çıkarlarına ve davasına karşı gelen bir cumhurbaşkanı adayına oy vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan adayı Sadr'a destek

Irak'taki genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr'ı destekleyeceklerini dile getiren Salihi, "Irak'ta yeni projelerin hayata geçirilmesi şart. Belirsizlikler sürerse ekonomik durum daha da zora girecek. Muahmmed Cafer es-Sadr'ın da başbakan olmasında sakınca görmüyoruz." diye konuştu.

Salihi ayrıca İran'a yakın Şii grupların Mecliste 26 Mart Cumartesi günü yapılacak oturumu engelleyip Şii-Şii ittifakı için zaman kazanmak istediklerine yönelik duyumlar aldıklarını da sözlerine ekledi.

Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr kimdir?

Irak'ın Londra Büyükelçiliği görevini yürüten Muhammed Cafer es-Sadr, Mukteda es-Sadr'ın kuzeni ve Saddam Hüseyin döneminde idam edilen Şii dini mercilerden Şii İslami Dava Partisi'nin kurucusu Muhammed Bakır es-Sadr'ın da oğlu.

Irak Meclisinde 26 Mart Cumartesi günü cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde başbakan adayına hükümeti kurma görevi vermesi, yeni başbakanın da en geç bir ay içerisinde kabinesini oluşturması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Meclisin üçte ikisinin oyu lazım.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hala bir hükümet kurulamadı.