Irak milyonlarca dolarlık mülkünü yasa dışı satıştan kurtardı

Irak hükümeti, bir devlet memurunun hükümete ait bir gayrimenkulu yasadışı usullerle karısına satmasının ardından başlattığı girişimle milyonlarca dolar değerindeki mülkü geri aldı.

Hükümet yetkililerinini 14 Kasım Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadhimiye ilçesindeki toprağı geri almak için Bağdat-Karakh temyiz mahkemesi, bir önceki hükümetin önde gelen bir memurunun eşinden 12 bin 642 metrekarelik bir mülkün geri alınması ve Belediye Başkanlığı adına yeniden tescil edilmesi yönünde bir karar verdi" dedi. "Yetkilinin karısı adına tapu kaydı, tüm müteakip kayıtların yanı sıra geçersiz hale getirildi" diye de ekledi.

Kadhi miyah'ın kuzey mahallesinde, saygın bir Şii aliminin türbesinin yanı sıra, şehrin en lüks mahallesinde bulunan arazinin değeri metrekare başına 10 bin dolardan fiyatlandırılıyor.

Irak Kamu Bütünlüğü Komisyonu'ndan yapılan açıklamada şahsın, resmi makama ait devlet mülkünün kiralanması veya satışını düzenleyen yasaları ihlal ederek karısına sattığı belirtildi. Satışı yasadışı yapan devlet memurunun kimliği açıklanmadı. Ancak meclisteki bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, sanığın kısa bir süreliğine Irak'ın eski başbakanı Haydar El-Abadi'ye yardımcısı olarak hizmet ettiğini söyledi.

Bağdat'ta Saddam Hüseyin dönemi görevlilerine veya yurtdışında kaçan azınlıklara ait terk edilmiş evler, güçlü siyasi partiler tarafından düzenli olarak işgal edilmektedir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Irak, dünyanın en yozlaşmış 12'nci ülkesi. Kamu mallarının zimmetine - topraktan devlet fonlarına - bu kadar büyük bir kamu sektörüne sahip bir ülkede köklü bir sorun var.

Irak meclisi raporlarına göre, maaş alan, ancak işe gitmeyen hayalet kamu çalışanları, naylon şirketler, 2003'ten bu yana Irak'a 228 milyar dolarlık bir ekonomik zarar verdi. Bu rakam, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasından ve yıllık bütçenin yaklaşık üç katıdır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net