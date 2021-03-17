DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'ndan Irak ordusuna destek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası koalisyonun, terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde Irak güvenlik güçlerine yardım etmek ve askeri kurumların gerekli teçhizatı temin etmesine katkı sağlamak için hibe desteğinde bulunduğunu belirtti.

Hafaci, bu kapsamda koalisyonun, yaklaşık 5 milyon dolarlık askeri araç, silah ve teçhizatı teslim ettiğini aktardı.

Uluslararası Koalisyon, Şubat 2021'de de Irak ordusuna yaklaşık 1 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat desteğinde bulunmuştu.

AA