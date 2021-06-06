Irak ordusundan PKK saldırısına ilişkin açıklama

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'ta Iraklı olmayan silahlı gruplar tarafından Peşmerge güçleri bünyesindeki Irak askeri birliğinin uğradığı korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma açtığını belirten Resul, Iraklıların canına ve güvenliğine kastedenlerin cezalandırılacağını ifade etti.

Resul, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm ülke toprakları üzerinde egemen olduğunu, içerden ve dışardan gelebilecek ihlalleri engellediğini ve "Irak'ın, komşularına yönelik herhangi bir saldırının hareket noktası olmaması" yönündeki anayasal prensibi desteklediğini aktardı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.