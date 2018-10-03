Irak siyasetinde önemli bir eşik aşıldı

Irak meclisinde Salı günü gerçekleştirilen oturumda seçilen Berhem Salih’in yankıları sürüyor. Salih’in, Irak’ın yeni cumhurbaşkanı olmasıyla Mayıs ayından bu yana süren siyasi kargaşanın sona erdiği söyleniyor.

ABD’nin Irak’ı 2003 yılında işgal etmesinin ardından gayrı resmi bir anlaşmaya göre ülkede cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Cumhurbaşkanlığı daha çok sembolik bir makam olarak görülse de ülkedeki siyasi istikrarın temsili olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de mühendislik eğitimi alan 58 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı Salih göreve gelir gelmez meclise yeni hükümetin kurulması için Adil Abdulmehdi'yi görevlendirdi.

Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, Şii Yüksek İslami Konseyi kurucuları arasında bulunuyordu. Daha sonra, buradaki görevinden istifa etmişti.

IRAK'IN DÖRDÜNCÜ CUMHURBAŞKANI

Irak meclisindeki Salı günü gerçekleştirilen ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272'si katılmıştı.

219 oy alan KYB'nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy aldı.

Birinci turunda yedi adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk turunda Salih 165, Hüseyin 89 oy almış, bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid'e ise 18 oy çıkmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 11:56