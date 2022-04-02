Irak, son 50 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından ham petrol fiyatları hızla artarken, Irak geçen ay son 50 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, petrol ihracından geçen ay 11,07 milyar dolar gelir elde edildiğini duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ikinci en büyük üreticisi olan Irak'ın geçen ay 100 milyon 563 bin 999 varil petrol ihraç ettiği açıklandı.

Petrol Bakanlığı'nın cuma günü yayınladığı ilk verilere göre, ülke 1972'den bu yana ilk kez bir ayda 11,07 milyar dolar gelir elde etti.

Bakanlıktan bir kaynak elde edilen ilk verilerle kesin bilgiler arasında büyük bir fark olmasının beklenmediğini vurguladı.

Irak şubat ayında da günlük ortalama 3.3 milyon varil petrol ihraç ederek 8,5 milyar dolar gelir ile son 8 yılın en yüksek noktasını görmüştü.

OPEC+ grubu mayısta 432 bin varil üretim artışına gidecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, Batılı ülkelerin 'üretim artır' baskısına karşın mayısta günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve mayıs ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüştü

OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalarak mayısta günlük 432 bin varil üretim artışına gideceği ifade edilen açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 5 Mayıs'ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Euronews