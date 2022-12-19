Irak'ta 6 ton uyuşturucu madde yakıldı

Bağdat yakınlarındaki bir askeri üssün yakınlarındaki çölde düzenlenen imha işlemini haber yapmak üzere davet edilen basın mensuplarına konuşan Sağlık Bakanı Salih el-Hasnavi, 5,9 ton uyuşturucunun "Irak'taki sınır kapılarında ve diğer başka alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildiğini" söyledi.

Bakan "2009 yılından bugüne kadar Irak'ta bu büyüklükte bir imha operasyonu gerçekleştirilmedi." diye konuştu.

Beyaz tulumlar içindeki maskeli çalışanlar imha edilecek uyuşturucu maddeyi kumda kazdıkları çukura attı, üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi.

İmha edilen stoklar arasında kristal meth, haşhaş, 350 kilo kokainin yanı sıra, beş milyonu amfetamin türü bir uyarıcı madde olan captagon olmak üzere toplam 54 milyon hap bulunduğu bildirildi.

Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ilaçlar 2009 yılından bu yana adli tıp bölümünde saklanıyordu.

Uyuşturucunun çoğu İran'dan geldi

Hükümet yetkilileri ele geçirilen maddelerin çoğunun İran'dan, kalan kısmının ise Lübnan ve Suriye'den geldiğini bildirdi.

Irak'ın İran sınırındaki güney ve orta kesimleri son yıllarda başta kristal meth olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığı için önemli güzergâhlar haline geldi. Buradaki operasyonlarını hızlandıran güvenlik güçleri neredeyse her gün uyuşturucu ele geçirildiğini ya da kaçakçıların tutuklandığını duyuruyor.

Uyuşturucu ticaretinde transit ülke olarak biline Irak'ta uyuşturucu satışı ve tüketimi son yıllarda patlama yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nın narkotikle mücadele birimi Basra ve Missane vilayetlerini kaçakçılık ve tüketim açısından güneydeki ana bölgeler olarak tanımlamıştı.

Kaynak: Euronews