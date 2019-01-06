Irak'ta aralıkta 32 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu, Irak'ta aralık ayında meydana gelen şiddet olaylarında 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Irak'ta aralık ayında meydana gelen şiddet olaylarında 32 kişi hayatını kaybetti.

Bileşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerinde aralık ayı içinde meydana gelen şiddet olayları ve silahlı çatışmalarda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yararlıların sivil, polis ve itfaiye görevlileri olduğu kaydedilen açıklamada, "Aralık ayında en çok şiddet olaylarının yaşandığı Musul vilayetinde 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı." denildi.

Irak'ta Kasım 2018'de meydana gelen şiddet olaylarında da 41 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin 2003'teki işgalinden bu yana terör ve şiddet olaylarına sahne olan Irak'ta şu ana kadar on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2019, 12:35