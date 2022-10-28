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Irak'ta Başbakan Sudani, görevine başladı

Irak Meclisinden güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, görevine resmen başladı.

Irak 28.10.2022, 17:48
Irak'ta Başbakan Sudani, görevine başladı

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi’den başkent Bağdat’taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.

Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmıştı. Ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.

Kaynak: AA
#ırak #sudani #Başbakan
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