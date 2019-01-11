Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü bir araç Enbar'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde patlatıldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.



DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA