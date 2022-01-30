Irak'ta DEAŞ operasyonu
Irak'ın doğusuna yapılan hava operasyonunda 9 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.
Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 9 DEAŞ mensubunun öldüğü belirtildi.
Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Teşkilatının Uzaym ilçesinde ordu güçlerine saldırı düzenleyen terör gruplarının yerini belirlediği kaydedildi.
Irak'ın F-16 savaş uçaklarının bölgeye üç saldırı düzenlediği ve 9 teröristin öldüğü aktarılan açıklamada, örgüt üyelerini takip operasyonlarının sürdüğü ifade edildi.
Irak Askeri İstihbaratı, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, saldırıda ölen DEAŞ mensuplarından 4'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ tarafından 21 Ocak'ta Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.
DEAŞ, son zamanlarda Irak'ın kuzeyi ve doğusunda askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Öte yandan Irak güçleri, ülke genelinde terör örgütü üyelerini takip etmek için sık aralıklarla operasyonlar düzenliyor.