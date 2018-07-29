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Irak'ta elektrik santraline DEAŞ saldırısı

DEAŞ'ın, Kerkük'ün güneyinde yer alan yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı

Irak'ta elektrik santraline DEAŞ saldırısı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük vilayetinin güneyindeki yüksek gerilim hattı ve elektrik santraline sabotaj düzenlemesi sonucu 2 ilçe ile ona bağlı kasaba ve köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. 

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hattı ile bir elektrik santraline sabotaj düzenlediğini ifade etti. 

Sabotajın uzaktan kumandalı düzenekle gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bu durum sebebiyle Havice ilçesi, Zap, Abbasi kasabalarıyla onlarca köyün elektriksiz kaldığını söyledi. 

Kamil, elektrik kesintisinin sadece Kerkük'te değil Salahaddin vilayetinin Dor ilçesinde de gerçekleştiğini aktardı. 

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