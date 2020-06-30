Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi, yargılandığı davadan serbest bırakıldı

Irak'ta mahkeme, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin kendisine yöneltilen "terör suçu" davasından geçici olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Terör suçlarına bakan yetkili Risafa Mahkemesi, daha önce kendisini yargıya teslim eden eski Maliye Bakanı Raif İsavi hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Ceza kanununun 125'nci maddesi gereğince suçlandığı konuya (terör) ilişkin kanıtlar terörle mücadele kanununa göre geçersiz sayılırken, geçici olarak serbest bırakılmasına ve hakkında açılan davanın geçici olarak kapatılmasına karar verildi." denildi.

İsavi'nin, hakkında gıyaben açılan "idari yolsuzluklar" konulu davadan da "kefaletle serbest bırakıldığı" bildirilirken, bu konuda yeniden yargılanacağı aktarıldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 16 Haziran'da yargıya teslim olan eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandığını bildirmişti.

Iraklı Sünni Arap siyasetçi Rafi el-İsavi, 2008'de Başbakan Yardımcılığı, 2010'da da Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

İsavi, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde hakkında ileri sürülen suçlamalar üzerine yurt dışına gitmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 10:05