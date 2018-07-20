Irak'ta göstericilere polis müdahalesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta güvenlik güçleri, işsizlik ve elektrik kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler kapsamında, başkent Bağdat'ta kamu binalarının yer aldığı Yeşil Bölge'ye yaklaşanlara müdahale etti.

Ordu güçleri, göstericileri, göz yaşartıcı tazyikli su sıkarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.



Göstericiler ise taleplerini yerine getiremeyen hükümeti istifaya çağırdı.



Ülkenin Basra ve diğer kentlerinde de bugün benzer gösteriler düzenlendi.



Irak'ta patlak veren gösteriler



Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.



İran yönetimi, her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.