Irak'ta güvenlik güçlerine bir evden ateş açıldı: Aynı aileden 20 kişi öldü
Irak'ta güvenlik güçlerinin aranan iki kişiye yönelik düzenlediği operasyon kanlı bitti. Aranan şahısların saklandıkları evden açılan ateş sonucu yaşana çatışmada aynı aileden 20 kişi öldü.
Irak 31.12.2021, 01:42
Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişinin yakalanması sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.
Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ve çevresinin kordon altına alındığı ve bunun sonucunda da güvenlik güçleri ile aranan kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, olayda aynı aileden 20 kişinin öldüğü ifade edildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.
Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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