Irak'ta Halbusi, aldığı 200 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi
Irak Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi 200 oyla yeniden seçildi.
Irak 10.01.2022, 01:54
Irak’ta Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi yeniden seçildi.
329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 228 milletvekili oy kullandı. Başkanlık için Muhammed Halbusi ve Mahmud Meşhedani yarıştı.
Halbusi, aldığı 200 oyla yeniden başkan seçildi.
Muhammed Halbusi, geçtiğimiz dönemde de Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Kaynak: AA
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