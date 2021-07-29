Irak'ta helikopter düştü: 5 asker öldü
Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü ve kazada 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Irak 29.07.2021, 10:28
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
AA
26
açık
Günün Anketi Tümü