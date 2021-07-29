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Irak'ta helikopter düştü: 5 asker öldü

Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü ve kazada 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak 29.07.2021, 10:28
Irak'ta helikopter düştü: 5 asker öldü

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA

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#ırak #askeri helikopter
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