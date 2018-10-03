Irak'ta hükümeti Abdulmehdi kuracak

Irak’ın yeni cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi’ye verdi.

Meclisten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih’in yeni hükümeti kurma görevini Abdulmehdi’ye verdiği belirtildi.

Abdulmehdi’nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, Şii Yüksek İslami Konseyi kurucuları arasında yer alıyordu. Abdulmehdi, buradaki görevinden istifa etmişti.

Celal Talabani döneminde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Haydar el-İbadi döneminde ise Petrol Bakanlığı görevi yapan Abdulmehdi, bu görevlerinden de istifa ederek ayrılmıştı.

ABD'den tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı Berhem Salih'in Cumhurbaşkanı seçilmesine atıfta bulunarak, "Irak'ın demokratik sürecine saygı duyuyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Irak'taki seçimlere ilişkin soruları yanıtladı.

KYB adayı Berhem Salih'in Irak Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik soruya cevap veren Nauert, "Irak'ın demokratik sürecine saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nauert, "Bildiğiniz üzere Irak Hükümeti ile yakın bir ilişkimiz var ve Irak halkına inanıyoruz. Bu ilişki sağlam ve arkadaşça olduğu gibi Irak devleti ve egemenliğinde de kararlıyız. Biz özel bir parti veya adayı değil, adil ve şeffaf bir süreci destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski arkadaşım ve şimdi yeni Cumhurbaşkanı seçilen Berhem Salih'i tebrik ediyorum. Yeni bir ulusal hükümet kurulması sürecindeki ilerlemeden cesaret bulduk. Cumhurbaşkanı Salih'e tüm Irak halkına yapacağı hizmetlerde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni hükümeti kurma görevi verilen Adil Abdulmehdi'yi tebrik ederek, "ABD, yeni Başbakan ve onun hükümetinin tüm Irak halkının ihtiyaç ve taleplerini karşılanmasına yardım etmek için onunla beraber çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 07:18