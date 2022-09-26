Irak'ta hükümeti kurmak için 'yeni ittifak' ilan edildi

İttifakta İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr ve Türkmenler yer almıyor.

Konuya ilişkin Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada ittifakta yer alan grupların ortak siyasi anlaşma imzaladığı belirtildi.

İttifakın başbakan adayının Koordinasyon Çerçevesi üyesi ve eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani olduğu biliniyor.

Irak'ta meclisin yaklaşık 2 aydan sonra bu hafta içerisinde toplanarak, cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor.

Yeni cumhurbaşkanı da başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek. Irak'ta 10 Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamamıştı.