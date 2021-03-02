Irak'ta aşılama başladı

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'den gelen koronavirüs aşılarının, başkent Bağdat ve diğer şehirlerdeki sağlık merkezlerine dağıtıldığını beildirdi.

İlk aşının Bağdat'taki Tıp Şehir Hastanesi'nde bir vatandaşa vurulduğunu ifade eden Bedr, aşılamanın diğer bölgelerde de aşamalı olarak yapılacağını söyledi.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşılarını taşıyan uçak dün Uluslararası Bağdat Havalimanı'na inmişti. Uçakta 50 bin Çin aşısı Sinopharm bulunduğu aktarılmıştı.

Irak Haber Ajansına göre Sağlık Bakanlığı Çin'den 2 milyon Sinopharm aşısı için anlaşma yaptı.

AA