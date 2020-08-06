Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 artarak 5 bin 161'e ulaştı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 161'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 3 bin 47 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 140 bin 603'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan toplam 101 bin 25 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA