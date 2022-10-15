Irak'ta Maliye Bakanlığına Türkmen Bakan vekalet edecek

Irak’ta Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü, Maliye Bakanlığı görevini de vekaleten yürütecek.

Meclis İşleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Köprülü, Maliye Bakanlığı’nın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından vekaleten kendisine verildiğini söyledi. Köprülü, bu hafta içerisinde bakanlığa giderek görevine başlayacağını ifade etti.

Eski Maliye Bakanı Ali Allavi, ağustos ayında görevinden istifa etmişti. Söz konusu bakanlık, şimdiye kadar Petrol Bakanı İhsan Abduccebar tarafından vekaleten yürütülmüştü.