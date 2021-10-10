Irak'ta oy verme işlemi tamamlandı
Irak'taki erken seçim için sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi.
Irak 10.10.2021, 20:14
Irak'ta erken genel seçim için kurulan sandıklar kapanarak oy verme işlemi sonlandırıldı.
Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıklamasına göre, ülke genelinde sabah 07:00'de açılan seçim sandıkları saat 18:00'de kapandı.
Oy verme işleminin bittiği Irak'ta, seçim sürecinde herhangi bir terör saldırısı da yaşanmadı.
Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Kaynak: AA
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