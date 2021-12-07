Irak'ta patlama: 4 ölü, 4 yaralı

Basra Valisi Esad İdani, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, "Patlamada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı." dedi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada ise olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik güçlerince incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.