Irak'ta PKK ofislerinin etrafı sarıldı

Türkiye ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında önemli bir uzlaşı sürecinin hemen ardından Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK ofislerinin etrafı sarıldı. Basnews'in haberine göre Süleymaniye polisi, PKK'lı teröristlerin şehri terk etmeleri için 24 saat mühlet verdi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Tevgari Azadi eş başkan yardımcısı Tara Hüseyin, KYB güvenlik güçlerinin Süleymaniye'de Şavr Bag bölgesinde kendi merkezlerinin çevresine konuşlandırıldığını doğrulayarak, ofislerin derhal kapatılması çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Hüseyin ofislerin kapatılmayacağını belirterek, gerekirse direneceklerini ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 14:59