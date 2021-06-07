banner39

Irak'ta PKK sorunu devam ediyor

Irak'ta PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki sorunlar devam ediyor. PKK'lı teröristlerin 2 peşmergeyi kaçırdığı belirtildi.

Irak 07.06.2021, 18:50
Irak'ta PKK sorunu devam ediyor

Erbil yerel basınında yer alan habere göre, terör örgütü PKK, Sincar'ın yakınlarındaki Hanesur bölgesinde pusu kurarak 2 peşmerge gücü mensubunu kaçırdı.

Kaçırılanların bağlı oldukları gücün sorumlusu Lukman Kuli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, izinde olan iki peşmergenin PKK tarafından kaçırıldıklarını belirtti.

İki peşmergenin subay ve amca çocukları oldukları ifade edildi.

IKBY Peşmerge Bakanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 7'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
banner53
#ırak #pkk #Peşmerge
Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?