Irak'ta Şii milis mahkeme bastı, sanığı öldürdü

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Sünni olduğu tahmin edilen ve "terör" suçlamalarıyla yargılanan Meşal Ahmed Ammaş, mahkeme binasında duruşma için beklediği esnada saldırıya uğradı.

Bina içerisine giren ve isminin Bessam Şarabi olduğu kaydedilen bir Haşdi Şabi üyesi Şii milis, Ammaş'ı ensesinden tabancayla vurarak öldürdü.

Şarabi, babasının ve kardeşinin sanık Ammaş tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Irak'ta İran destekli Şii milislerin keyfi olarak ülkede egemen olduğu dikkat çekiyor.

Milislerin gün ortasında mahkeme binasını basarak bir kişiyi öldürebilmesi bunun en net delili olarak gösteriliyor.

Kaynak: Mepa News